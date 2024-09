Acht Staaten der Interessengemeinschaft OPEC plus, darunter die größten Produzenten des Erdölkartells, halten zwei weitere Monate an der Vereinbarung vom November 2023 fest, ihre Fördermenge um insgesamt 2,2 Millionen Barrel pro Tag zu kürzen. Saudi-Arabien, Russland, Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Kasachstan, Algerien und Oman hatten am 2. Juni beschlossen, diese Kürzung ab Oktober bis Ende September 2025 schrittweise vollständig auslaufen zu las...