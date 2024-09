Parteipolitischer Überlebenskampf: Spätestens seit den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen am 1. September lässt sich nicht mehr leugnen, dass die Linke ihre Basis in den ostdeutschen Regionen verloren hat. Entsprechend dramatisch fiel der Leitantrag für den Landesparteitag der Linken Sachsen-Anhalt aus, zu dem sich am Wochenende rund 120 Delegierte in Magdeburg trafen. Die Partei stehe an einem Punkt, hieß es da, »an dem sie seit ihrer Gründung noch nie war. Si...