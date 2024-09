Über die Entsorgung von Klassikern

Bundeskanzler Olaf Scholz mutmaßte beim Festakt zum 300. Geburtstag von Immanuel Kant am 22. April 2024 in Berlin: »Vorgesehen war auch ein großer internationaler Kongress, der eigentlich jetzt, in diesen Tagen, in Kaliningrad stattfinden sollte.«

Ich kann bestätigen, dass dieser große internationale Kant-Kongress vom 22. bis 25. April 2024 in der Geburtsstadt des Philosophen stattfand – ich nahm an diesem Kongress, dem die Überschrift »Der Weltbegriff der Philosoph...