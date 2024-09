Das »Wehr« in Wehrpflicht ist mit »War«, »Guerra« usw. verwandt, wir denken aber an »sich wehren«. Klar, wir würden doch nie einfach so Krieg führen. Grausam, verlogen und vor allem schuld sind immer die anderen, siehe Arthur Ponsonbys Klassiker »Lügen in Kriegszeiten«.

Jetzt wird über eine erneute Kriegspflicht diskutiert, aber in der Taz ruft ein Leon Holly schon vorauseilend »zu den Waffen, Genossen!«. Ein Berufssoldat als Vorgesetzter, der jünger und dümmer ist ...