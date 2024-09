Abermals wird die Republik Irland von einem sogenannten Missbrauchsskandal in bisher kaum gekanntem Ausmaß heimgesucht. In 308 von religiösen Orden geführten Schulen soll es zu Vorfällen von sexualisierter Gewalt gekommen sein, wie ein neuer Vorbericht ergibt, den Bildungsministerin Norma Foley von der konservativen Partei Fianna Fáil am Mittwoch auf einer Pressekonferenz vorstellte.

Die Schulen, in denen es zu den dokumentierten Übergriffen kam, befinden sich in 22...