Wer ist Michel Barnier, der am Donnerstag neu ernannte Ministerpräsident Frankreichs? Der von Präsident Emmanuel Macron transportierten Legende nach ein »alter Fahrensmann« in bisweilen unruhigen politischen Gewässern: ein halbes Jahrhundert in Paris und Brüssel am Ball, mehrfacher Minister, Abgeordneter und EU-Kommissar, geschickter Diplomat und EU-Wortführer bei den »Brexit«-Gesprächen – einer, den er, Macron, im richtigen Moment an die richtige Stelle gesetzt hab...