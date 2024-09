In Sachsen-Anhalt, dem Land der Widerborstigen, braut sich was zusammen: Die Landkreise drohen, zum Jahresende aus Deutschland auszutreten. Zumindest aus dem Deutschland-Ticket. Vergangenen Herbst hat der Landkreis Stendal vorgelegt: Man möchte gern anderweitig Schulden machen als mit Berlin-Pendlern. Nun ziehen die übrigen zehn Landkreise nach und verweisen auf das dicke Minus in ihren Büchern.

Deutschland ohne Sachsen-Anhalt: Man möchte gar nicht drüber nachdenken...