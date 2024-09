Die britische Regierung möchte die 28 privaten Bahnunternehmen im Vereinigten Königreich gerne durch ein einziges Staatsunternehmen ersetzen. Am Dienstag wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht: Das Unterhaus nahm den entsprechenden Gesetzentwurf der Labour-Regierung an. Es folgt die Debatte im Oberhaus. Ein erster Schritt in Richtung einer Wiederverstaatlichung der Bahn in Großbritannien ist damit getan. Die Regierung stellte auch ein neues Unternehmen vor, das in...