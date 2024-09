Die Putschgefahr in Honduras nimmt zu. Die linke Präsidentin Xiomara Castro warnte am Dienstag, dass sich »dieselben internen und externen Kräfte«, die 2009 mit Unterstützung Washingtons den drei Jahre zuvor gewählten Präsidenten Manuel Zelaya gestürzt hatten, erneut organisierten und »einen weiteren Staatsstreich in unserem Land« vorbereiteten. Der Frieden und die innere Sicherheit der Republik seien dadurch gefährdet. Hintergrund ist, dass die Regierungspartei Lib...