Die Bundestagsfraktion der SPD ist in Klausur. Nach zwei Tagen will sie an diesem Freitag wie Phönix aus der Asche steigen. Mit »Positionspapieren« zu den großen Themen. Wobei den meisten Genossen schwanen dürfte, auf welch verlorenem Posten sie stehen. In Sachen »Messergewalt« hecheln sie der AfD hinterher. Und was die Lockerung der Schuldenbremse angeht, für die es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament bräuchte, werden die Sozen am langen Arm von CDU/CSU verhunger...