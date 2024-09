Der Vorsitzende des Vorstandes der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Klaus Heckemann, muss seinen Posten räumen. In einer Sondersitzung der Vertreterversammlung am Mittwoch abend wurde ihm das Vertrauen entzogen. Der Allgemeinmediziner, der seit 2005 Vorstandsvorsitzender der KV Sachsen war, hatte sich in einem Leitartikel der Mai/Juni-Ausgabe der verbandseigenen KVS-Mitteilungen zum Thema Humangenetik geäußert.

Nach der Konstatierung eines Preisverfalls bei der...