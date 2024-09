Die Ukraine kämpft aktuell über den Krieg hinaus auch mit einer Welle von Waldbränden. Flächendeckende Feuer werden aus dem Norden von Kiew ebenso wie aus den frontnahen Teilen der Bezirke Charkiw und Donezk gemeldet. In Kiew herrscht nicht nur Bomben-, sondern auch Smogalarm, weil es 100 Kilometer nördlich in der Sperrzone rund um das ehemalige AKW Tschernobyl brennt. Das kommt in heißen und trockenen Sommern häufiger vor, zumal es dort wegen der Radioaktivität pra...