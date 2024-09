Von »Völkermord« und »ethnischen Säuberungen« ist auf Plakaten die Rede. Massenproteste hat es am vergangenen Wochenende nicht nur in Manipur selbst gegeben, jenem Unionsstaat in der sonst eher selten im Rampenlicht stehenden Nordostregion Indiens, der seit Monaten von gewaltsamen Auseinandersetzungen erschüttert wird. Auch in der Bundeshauptstadt Delhi fanden Demonstrationen statt, nachdem die sogenannten Manipur-Leaks zuletzt Öl ins Feuer gegossen hatten.

Es geht ...