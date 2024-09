Das Krankenhaussterben geht weiter, die neueste Nachricht kam zwei Tage nach der Landtagswahl aus Thüringen. Dort soll in der im Kyffhäuserkreis gelegenen Kurstadt Bad Frankenhausen eine 225 Jahre alte Klinik zum 30. Juni 2025 geschlossen und anschließend ein ambulantes Medizinisches Versorgungszentrum in den Räumen eingerichtet werden. Die Thüringer Allgemeine hatte am Dienstag über die Pläne des Betreibers, der privaten »Klinik Management GmbH« (KMG), berichtet. D...