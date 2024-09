Nach dem als vertraulich deklarierten Gipfelgespräch zwischen Bundesregierung, Ländern und CDU/CSU zur Migrationspolitik am Dienstag hält die Union die Debatte über das Thema am Leben und versucht, die Regierung mit kaum erfüllbaren Forderungen vor sich herzutreiben. So machte CDU-Chef Friedrich Merz am Dienstag klar, dass es zur geplanten Fortsetzung der Gespräche nur kommen werde, wenn die Forderung der Union erfüllt werde, Geflüchtete an den Grenzen zurückzuweise...