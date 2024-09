So was kommt von so was

Einen wunderschönen guten Morgen! Der südamerikanische Fußballverband Conmebol hat dieser Tage die Strafen für die uruguayischen Nationalspieler bekanntgegeben. Die hatten sich nach der Halbfinalniederlage bei der Copa América am 10. Juli gegen Kolumbien (0:1) auf der Tribüne des Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina, Faustkämpfe mit Fans der Cafeteros geliefert.

Uruguays Seleccionador Marcelo Bielsa hatte bereits im Juli vor Wut getobt und die Strafe...