Universum

Hudson River – Der Fluss zwischen Wildnis und Skyline

Mit rund 500 Kilometern ist der Hudson der längste Fluss der USA. In den Adirondack Mountains entspringend, bietet er Schwarzbären und Weißkopfadlern ausreichend Nahrung. In New York City mündet der Mahicannituk in den Atlantik. Österreich 2021.

3sat, 15.25 Uhr

South Park

Nicht ohne meine Niere

Kyle hat ziemlich Scheiße am Arsch: Er ist krank und braucht eine neue Niere. Doch als wäre es nicht genug, da...