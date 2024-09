In Detroit will der Autohersteller Stellantis die Produktion des Pick-up Ram 1500 Classic einstellen. Ab November wird die Marke Citroën keine Fahrzeuge mehr in Australien vermarkten, wo die Zahl der Zulassungen zwar generell gestiegen, der Absatz französischer Autos aber eingebrochen ist. Befürchtet wird, dass auch Peugeot folgen wird. Die Pläne von Stellantis, die Fabrik in Termoli in eine Gigafactory umzuwandeln, verzögern sich offenbar. Der italienische Minister...