Die Auseinandersetzung zwischen der Regierung Venezuelas und der von Washington unterstützten Opposition hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Wenige Stunden nachdem die USA am Montag in der Dominikanischen Republik ein Dienstflugzeug des amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro beschlagnahmt hatten, um es nach Florida zu überführen, erließ ein Gericht in Caracas Haftbefehl gegen den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten der Rechten, Edmundo González. Ihm werden un...