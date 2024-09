Jan van Aken will im Oktober Kovorsitzender der Linkspartei werden. Und er hat ein Buch geschrieben – nicht über die Partei, sondern darüber, »wie Kriege enden und Frieden verhandelt werden kann«. Bei der Vorstellung am Montag abend im schmucken Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung am Berliner Ostbahnhof ist der Saal gut gefüllt. Viele Zuhörer sind sicher hier, weil sie vom mutmaßlichen nächsten Parteichef ein paar Worte über seine politischen Positionen und zur Lage ...