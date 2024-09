Babys und Kleinkinder lieben sie: die Dessertbanane. Zwölf Kilo pro Kopf isst der bundesdeutsche Durchschnittsbürger pro Jahr, was ungefähr 100 Stück entspricht. Die Frucht, deren Aufstieg im Westen Ende des 19. Jahrhunderts begann, zählt heute wie selbstverständlich zum Warensortiment jedes Supermarktes. Aber das könnte sich in absehbarer Zeit ändern. Schon die Sorte »Gros Michel«, mit der der Siegeszug der süßen Frucht im US-Hinterhof in Lateinamerika begann (Stic...