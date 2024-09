Äthiopien ist der bevölkerungsreichste Binnenstaat der Welt. Weil es keinen Zugang zum Meer besitzt, beabsichtigt seine Regierung angeblich, 20 Kilometer Küste im benachbarten Somaliland zu pachten, um dort einen eigenen Seehafen zu bauen. Dafür, so heißt es, stellt Äthiopien die diplomatische Anerkennung der Republik Somaliland in Aussicht, die sich 1991 von Somalia lossagte. Somalia reagiert wütend. Jetzt will das kleine Dschibuti den eskalierenden Streit schlicht...