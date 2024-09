Am Freitag besuchte eine Gruppe südkoreanischer Parlamentarier die deutsche Botschaft in Seoul, um ein Protestschreiben gegen die Entfernung der Berliner »Friedensstatue Ari« zu überreichen. Die südkoreanischen Parlamentarier reagierten damit auf die Entscheidung des Berliner Bürgermeisters Kai Wegner (CDU), die Bronzestatue zu entfernen. Während eines Besuchs in Japan im Mai anlässlich des 30jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft Berlin-Tokio war Wegner mit der...