Die beiden Parteivorsitzenden haben wohlweislich vor dem 1. September angekündigt, beim Bundesparteitag im Oktober nicht erneut anzutreten. Obwohl das stoische Aussitzen von katastrophalen Wahlniederlagen in der Linkspartei in den vergangenen Jahren zu einer Kunstform entwickelt wurde, wird die Aussicht auf das aller Voraussicht nach haarsträubende Abschneiden in den ostdeutschen Ländern die Einsicht befördert haben, dass nun wirklich Schluss ist. Dass die Partei kr...