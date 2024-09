Als der Ballettänzer Rudolf Nurejew 1961 erstmals nach Paris kam, besuchte er den Louvre, um sich ein ganz bestimmtes Gemälde anzusehen: »Das Floß der Medusa« von Théodore Géricault. Es zeigt eine Gruppe von Menschen in höchster Not, auf hoher See, auf einem Floß. Ein dunkelhäutiger junger Mann, den der Betrachter von hinten sieht, hält ein rotes Tuch hoch, wie eine Flagge, mit einem Stück Schiffsholz als Mast. Hinter ihm ringen Menschen nach Luft, recken die Arme h...