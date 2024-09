Zum Antikriegstag am Sonntag wollten auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) und das Internationale Friedensbüro ein Zeichen für den Frieden setzen. Zu einer Tagung in der RLS-Zentrale in Berlin trafen sich am Sonnabend Dutzende internationale Gäste. In einem ersten Block sprachen ukrainische und russische Vertreter, darunter aus Kiew der ukrainische Friedensaktivist Jurij Scheljaschenko und der russische Politiker Jewgeni Stupin. Letzterer kritisierte den russischen...