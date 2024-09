Russland und die Ukraine haben über das Wochenende die wechselseitigen Raketen- und Drohnenangriffe fortgesetzt. Nach Angaben der russischen Behörden wurden in der Nacht zum Sonntag insgesamt 158 ukrainische Flugkörper im Großraum Moskau und in den grenznahen Bezirken Kursk, Woronesch, Brjansk und Belgorod abgeschossen. Einige schlugen aber offensichtlich in eine Raffinerie am Moskauer Stadtrand und in ein Kraftwerk im Raum Twer nordwestlich der Hauptstadt ein. Ange...