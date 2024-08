Blut, überall Blut. Auf den Knöcheln, selbst die Schuhe sind verschmiert. Proppenvolle Mücken explodieren schon bei sanfter Berührung; 39 Grad Celsius bringen Shanghai zum kochen. Doch fangen wir am Anfang an: Urlaubssaison. An der Gepäckabgabe des Flughafens Berlin–Brandenburg wurde der Autor darauf hingewiesen, dass er kein Visum habe. »Brauche ich doch gar nicht; 15 Tage sind doch seit kurzem visafrei für deutsche Staatsbürger, oder verstehe ich da was falsch?« W...