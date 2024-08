Die Financial Times erschien am vergangenen Mittwoch mit der Schlagzeile »Chinesische Zentralbank warnt vor Platzen der Bondmarktblase«. Im Text heißt es dann, dass verstärkte Anleiheemissionen des Staates gegen Jahresende den gegenwärtigen Boom bei Staatsanleihen plötzlich beenden könnten. Zitiert werden Quellen im Umfeld der Zentralbank Chinas (People’s Bank of China – PBoC oder, auf Deutsch, der Volksbank Chinas). Die Kaufwelle habe die Preise für langlaufende An...