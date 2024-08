Rund einen Monat nach den Präsidentschaftswahlen in Venezuela herrscht noch immer Aufregung über deren Ergebnis. Nach dem Treffen der EU-Außenminister am Donnerstag in Brüssel, bei dem auch die Lage in dem südamerikanischen Land zur Sprache kam, gibt es, obwohl Nicolás Maduro nicht als Staatschef akzeptiert wird, anscheinend auch keine Übereinkunft über die Anerkennung des rechten Oppositionskandidaten Edmundo González. Dabei war er sogar per Video zugeschaltet. »Di...