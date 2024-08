Was bedeutet es, eine Frau zu sein? Zu dieser Frage, die sich Susan Sontag in ihren Essays in den siebziger Jahren stellte, ist nunmehr ein von ihrem Sohn David Rieff herausgegebener Sammelband erschienen. Er ist eine brillante und zugleich diskussionswürdige Einführung in Sontags Feminismus. In diesen Essays widmet sich die Autorin prägnant verschiedenen Aspekten des Frauseins: Sie schreibt über Schönheit, Macht und Ohnmacht von Frauen, über Sexualität, Sprache und...