Die beiden Videos ließen nur wenig Raum für Zweifel. Das erste, vom chinesischen Sender CCTV verbreitet, zeigte deutlich, wie ein philippinisches Schiff ein chinesisches an der Seite rammte, bevor es davonfuhr. Auf dem zweiten war zu sehen, wie ein chinesisches Schiff auf das Heck eines philippinischen prallte. Die Schäden hielten sich in beiden Fällen offenkundig in Grenzen – und dennoch wogen die Kollisionen schwer. Bereits seit dem vergangenen Jahr, verstärkt in ...