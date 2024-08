Nahkampf kann etwas sehr Schönes sein. Auch Tanz ist per se wunderbar. Das Pogen hingegen hat sich mir nie erschlossen. Und da es dafür an einem Dienstag abend im proppenvollen »Gebäude 9« in Köln keinen Platz gibt, dies die Poger aber nicht anficht, trete ich nach 20 Konzertminuten den geordneten Rückzug an und kann wieder darauf achten, weswegen ich ja gekommen bin: Mdou Moctar und seine Band. Stillstehen ist allerdings zu dieser Musik schlechterdings unmöglich, d...