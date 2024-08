Die schier endlose Tragödie an der südlichen EU-Grenze erreicht zur Zeit einen weiteren beschämenden Höhepunkt. Am Sonntag versuchten rund 1.500 Menschen, die meisten davon Minderjährige, die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika schwimmend zu erreichen. Oberbürgermeister Juan Jesús Vivas von der rechten Volkspartei (PP) beklagte am Mittwoch im TV-Sender Antena 3, dass »Menschen, die zu uns kommen, um ein besseres Leben zu haben, eben dieses Leben auf dem Weg verlie...