Die Regierungskrise in Bulgarien ist anscheinend weit davon entfernt, eine Lösung oder ein Ende zu finden. Am Montag bestätigte Präsident Rumen Radew zunächst ein Übergangskabinett und kündigte zugleich Neuwahlen des Parlaments für den 27. Oktober an. Das wäre bereits der siebte Urnengang seit den Antikorruptionsprotesten 2020 und 2021, die sich gegen die damalige Regierung unter Premierminister Bojko Borissow von der konservativen GERB-Partei gerichtet hatten, der ...