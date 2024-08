Leise plätschern die Meereswellen. In der Komposition »Das Floß der Verdammten« von Hannes Zerbe scheint die todbringende See zunächst harmlos. Die Szene pulsiert vom metallenen Atem des Schlagzeugs. Eine Anbahnung wie bei Kurt Weill, dann setzt der Konzertflügel ein, an den Tasten Zerbe.

Vier stolze Schiffe, angeführt von der Fregatte »Méduse«, machten sich im Juni 1816 von Rochefort (Frankreich) gen Senegal (Afrika) auf. Dunkle Klänge verheißen die nicht berechenb...