Ohne Protest blieb die Wahlkampfveranstaltung der FDP nicht. Gut 30 Personen demonstrierten am Dienstag in der Dresdner Innenstadt gegen die Vorhaben der Liberalen, das Streikrecht einzuschränken. Zum Werbetermin der FDP samt Vorsitzendem und Bundesfinanzminister Christian Lindner kamen gut 200 Leute. Anlass sind die Landtagswahlen am Sonntag in Sachsen (und Thüringen).

Unter dem Motto »Streikrecht verteidigen!« protestierten die Aktivistinnen und Aktivisten vom »Bü...