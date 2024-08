Acht Nonnen haben sich in den vergangenen Jahren derart zerstritten, dass alle Vermittlungsversuche – selbst vom Vatikan – scheiterten. Nun wurde ihr Kloster in Bautzen aufgelöst. Die Nonnen haben in bayrischen, rheinländischen und französischen Klöstern eine neue Bleibe gefunden. Eine der Schwestern soll dem Klosterleben ganz den Rücken gekehrt und eine Ausbildung begonnen haben.

Nun ist das natürlich ein gefundenes Fressen für sämtliche Atheisten, die im Klosterle...