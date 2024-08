Die Eröffnung des frisch renovierten Sportstadions in der Stadt Kaye am Montag kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Mali gegenwärtig in einer schweren Krise befindet. Zwar verfügt das fußballverliebte westafrikanische Land nun über eine vierte Spielstätte, die zur Austragung von Veranstaltungen wie dem Afrika-Cup geeignet ist, wie der Kurznachrichtendienst AES Info am selben Tag hervorhob. Doch erst am Freitag hatte Bamako den Notstand ausgerufen, nachdem si...