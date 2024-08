Venezuelas wiedergewählter Präsident Nicolás Maduro will die Hälfte seines künftigen Kabinetts neu besetzen. Nachdem der Oberste Gerichtshof des Landes den von der Opposition bestrittenen Sieg Maduros bestätigt hat, gehe es jetzt darum, die Kräfte zu bündeln, um einen »territorialen Sozialismus« mit direkter Demokratie und größerem kommunalem Einfluss aufzubauen, erklärte der Staatschef am Dienstag. Dazu kündigte er Veränderungen in mehreren Ressorts an, darunter in...