Die gute alte Zeit

Einen wunderschönen guten Morgen! 1957 ist als Jahr der engelhaften Schmutzgesichter, der sogenannten Carasucias, in die Fußballgeschichte eingegangen. In Lima, Peru, gewann eine der besten argentinischen Nationalmannschaften aller Zeiten haushoch überlegen die 25. Ausgabe der Copa América. Es war der elfte Titelgewinn Argentiniens in diesem weltweit ältesten und am stärksten besetzten Kontinentalturnier für Nationalmannschaften. Wie wichtig das war, wie schwierig e...