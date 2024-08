Kelling, Pludra

Auch wenn Petra Kelling in mehreren Folgen der DFF-Reihe »Der Staatsanwalt hat das Wort« der Theaterpartner Joachim Siebenschuh zur Seite stand, geschah das »in aller Freundschaft« unter Billigung und Beteiligung des Regisseurs Richard Engel, mit dem Kelling seit Jahrzehnten verheiratet ist. In der Folge »Der Preis« (1980) spielte sie eine Keramikkünstlerin und knüpfte mit Skulpturen und Malereien in der gegenwärtig laufenden ARD-Reihe »Praxis mit Meerblick« daran a...