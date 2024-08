Das Ziel ist tief- und hochgesteckt zugleich: Jacob Sullivan, Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Joseph Biden, ist am Dienstag in Beijing eingetroffen, um in Gesprächen vor allem mit Außenminister Wang Yi das Abgleiten der US-amerikanisch-chinesischen Beziehungen in eine unkontrollierte Eskalation zu verhindern. Die Themen, die er dabei ansprechen will, sind weitgespannt: Sie reichen von den gefährlichen Spannungen im Südchinesischen Meer über den altbek...