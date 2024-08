Der Anteil von Trainerinnen gegenüber Trainern ist noch immer gering. Zu dieser Einschätzung kommen der Berufsverband der Trainer und Trainerinnen im deutschen Sport e. V. und die Trainerakademie Köln in einer gemeinsamen Erklärung. Bei den Sommerspielen in Paris habe sich diese Diskrepanz neuerlich bestätigt. Nur 20 von über 160 Trainern waren weiblich, das seien gerade einmal 12 Prozent. Bei den Spielen 2016 in Rio und 2021 in Tokio habe diese Quote ...