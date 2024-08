In den Staaten der westlichen Hemisphäre zeichnet sich eine Periode des Ausbaus autoritärer Instrumente der Herrschaft und der Verengung demokratischer Diskurse ab. Die »multiple Krise« des Kapitalismus, die Verfestigung der Blockbildung gegen konkurrierende Staaten wie China und Russland und die wachsende Zuspitzung von Gegensätzen in den internationalen Beziehungen, in Summe also die sogenannte Zeitenwende, bringen eine Militarisierung der Politik und einen schlei...