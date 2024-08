Der Kampf geht weiter – in welcher Form, ist momentan noch nicht absehbar: In der aktuellen Lohntarifrunde für die Seehäfen der deutschen Nordseeküste hat die zuständige Bundestarifkommission (BTK) der Gewerkschaft Verdi am Freitag vergangener Woche das vorliegende Angebot der Unternehmensseite abgelehnt. Somit wird es voraussichtlich eine fünfte Verhandlungsrunde geben müssen.

Wie berichtet, laufen die Tarifverhandlungen für die rund 11.000 Beschäftigten der Häfen ...