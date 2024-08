Im Juli hat die türkische Armee mit einer neuen Offensive begonnen und mit starken Kräften die Grenze zur Autonomen Region Kurdistan im Nordirak überschritten. Was ist das Ziel?

Die Angriffe sind Teil eines genozidalen Konzeptes, das sich gegen das kurdische Volk richtet. Am 3. Juli ist die Operation, die bereits am 16. April begonnen hat, in eine neue Phase eingetreten. Die Vertreter der türkischen Regierung haben niemals ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie Moss...