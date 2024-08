Sport im Osten: Fußball, ­Regionalliga Nordost

5. Spieltag: VFC Plauen – FC Carl Zeiss Jena

Live aus dem Vogtlandstadion: Die Plauener sind als Aufsteiger passabel in die Saison gekommen. Jena dagegen ist direkt durchgestartet und hat sich viel vorgenommen. D 2024.

MDR, Sa., 14.00 Uhr

Erfüllter Leben mit Heavy Metal

On Tour mit Professor Dr. Hartmut Rosa

»They can’t stop us / Let’em try / For Heavy Metal / We will die«, sagt der James Joyce unter den Metalbands, Man...