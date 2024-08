Lieber Freund, ich dachte immer, die wichtigste Landtagswahl wäre die von NRW, weil dort knapp jeder fünfte Deutsche lebt. Wird sie nicht deshalb auch als kleine Bundestagswahl bezeichnet? Na, in Brandenburg, Sachsen und Thüringen zusammen leben beinahe weniger Menschen als in Niedersachen – und trotzdem wirkt es in den Medien so, als erlebten wir gerade die Schicksalsschlacht der Deutschen.

Der Osten wird derzeit sehr wichtig genommen, weil die AfD da so stark ist ...