Am Freitag morgen titelte die Pariser Tageszeitung Libération froh »Ferien zu Ende«. In der Tat: 27 Tage nach der herben Niederlage seiner rechtsliberalen Parteienkoalition Ensemble (französisch: zusammen) bei den jüngsten Parlamentswahlen und der von ihm selbst exekutierten Auflösung der Nationalversammlung bequemte sich Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron an diesem Tag endlich, mögliche Kandidaten für das Amt des Regierungschefs in seinen Präsidentenpalast Élys...